للهروب من الخدمة العسكرية .. تقارير إسرائيلية: 10% من المطلوبين للخدمة العسكرية يدعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية

وطن: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية٬ أن هناك عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي يهربون من الخدمة العسكرية عن طريق الادعاء بإصابتهم بأمراض نفسية وعقلية.

وبحسب تحقيق قامت به الصحيفة فإن هناك طرق للاحتيال والفساد يلجأ إليها المتهربون من الخدمة العسكرية في الجيش٬ بذريعة الأمراض النفسية والعقلية بمعونة أطباء نفسيين ومحامين متواطئين لتسهيل أمورهم مقابل المال.

وأكد على وجود مجموعة من الشباب الأصحاء الذين يبلغون من العمر 18 عامًا يكذبون في التقارير التي يعدها أطباء نفسيون حول الحالة العقلية لآلاف من المكلفين بالخدمة العسكرية أو الاحتياط، بالإضافة إلى المحامين المتورطين، مقابل كسب المال حتى خلال فترة الحرب.

وبحسب مسؤول كبير في هيئة مكافحة الفساد فإن: "حوالي 10% من المستفيدين من الإعفاء من هذه الخدمة لأسباب طبية وعقلية". ويتساءل: "هل 10% من السكان هكذا؟ لا. فتكمن الصعوبة التي نواجهها في الحصول على الأدلة، لأنه ليس لدينا أي دليل ضد رأي يُفترض أنه حقيقي لطبيب نفسي. وإذا أردنا التحقق في كل مشاكل، فسوف ننهار".

وفي إشارة إلى الأطباء والمحامين الذي يحصلون على الرشى٬ قال قائد أحد التشكيلات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سأقاتلهم بشراسة، حتى يسحبوا ترخيصهم من لجان الأخلاقيات المهنية".

ويعترف المسؤول العسكري أنه ليس لدى جيش الاحتلال ما يكفي من المفتشين للتحقق من كل تقرير صادرة لإعفاء المكلف.