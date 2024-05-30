زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: عامٌ دراسيٌّ انتهى وطالبات وطلاب قطاع غزة في مهبّ ريح العدوان الصهيوني

اليومان الثلاثون والحادي والثلاثون بعد المائتين لحرب الإبادة على غزة، 23 و24 مايو 2024

كانت أحلامهن وأحلامهم الصغيرة وأحلام الأمّهات والآباء تتمحور في تجاوز العام الدراسي بنجاح على طريق بناء المستقبل، ولكن بعد شهرٍ واحدٍ من بدء الدراسة انتهت تلك الأحلام، وحدث كما في الحكايات التي كانت ترويها لنا أمي "رحمها الله"، أن جاءت الغيلان الصهيونية وأكلت عشرات الآلاف منهم وقضت على مستقبلهم.

انتهت حياة آلافٍ منهنّ ومنهم بمقذوفٍ قاتل هبط فوق رؤوسهنّ ورؤوسهم، سواء من الجوّ من طيّارٍ دموي، أو من البرّ من قاتلٍ مأجور، أو من البحر على يد نازيٍّ صهيوني. كما تضرّر الآلاف منهنّ ومنهم نتيجة الإصابات والجراح التي سببت إعاقاتٍ دائمة لكثيرين حيث قُطِعت أطرافهنّ وأطرافهم؛ سواءً الأيدي أو الأرجل، أو فُقِئت العيون، أو شوَّه لهيب النيران الوجوه ومناطق مختلفة من الأجساد.

أما من نجوا ونجين من جحيم هذا العدوان الصهيوني الغادر، يعيشون ويعشن رعبًا حقيقيًّا في حالة انتظار إمّا لنفس مصير من سبقوهم، أو إن سيحظون بفرصة النجاة ولكن بلا علمٍ عن المستقبل ولا هدف في الوقت الراهن.

تقول زميلتي التي زارتني لأوّل مرة قبل أيّام قليلة وذلك بعد أن استطاعت كلتانا التواصل سويًا، أن ابنة أختها التي كانت في المرحلة الإعدادية، وقد بُتِرت ساقها إثر انفجارٍ في منزل جيرانها، أصبحت تنام وتصحو فزعةً من العودة للمدرسة. وقد قالت الفتاة لها: "ما بدي أروح المدرسة. انشالله ما تفتح المدارس، شو بدّهن يقولوا لي رفقاتي؟ إم رجل مقطوعة؟"، أمّا الأم فتندِب حظّها ليل نهار وتبكي وتقول "شو بدها تعمل بكرة بس تفتح المدارس؟ والله لو أخذت أعلى شهادة ما راح تلاقي مين يتزوجها، يا ويلي يا ويلي بنتي بارت" (بارَت: أي أنّها ستبقى عزباء للأبد).

أمّا الشاب ابن قريبتي، الذي نجح في الثانوية العامة السنة الماضية ونال المرتبة الثانية على مستوى الوطن، وحاز على منحة الرئيس لدراسة الطب في الجامعة، فقد ردّ علي حين قلت له "أهلا يا دكتور": "أنا يا خالتو داومت شهر واحد بس بالجامعة وماصرت دكتور ويمكن ما راح أصير". أما أخوه الأكبر منه، فقط بقي مُعلّقًا في السنة الثالثة وكان سيتخرّج هذا العام، والأخت الكُبرى كانت ستتخرج في يناير 2024.



ولعلّ التلميذات والتلاميذ في المراحل الدراسية المختلفة قد فقدن وفقدوا عامًا دراسيًا كاملًا بالفعل، لكن سيبقى عزاؤهنّ وعزاؤهم أنّه ربما سيكون هناك قرارٌ بتعويض الجميع عن هذه السنة، لكن الأهم ألّا يطول هذا العدوان ويستمر لسنةٍ أخرى، عندئذ ستتفاقم المشكلة كثيرًا خاصّة لتلاميذ وتلميذات المرحلة الابتدائية الدنيا، فقد نسوا ما تعلّموه وتعلمنه في السنة السابقة أو ما قبلها في مختلف السنوات التعليمية. وكما دُمّرت الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية تدميرًا تامًا، فقد تدمّرت المدارس والروضات أيضًا، حتى أنّ الأطفال يتأذّون لدى سماعهم أنّ مدارسهم وروضاتهم لم تعد موجودة. ولا شكّ أنّ ما يقوم به الجيش يتوافق مع سياسة العدو الصهيوني من تدمير كُلّ ما يتعلّق بالتعليم والثقافة للشعب الفلسطيني، كجزءٍ من إبادتنا.

أما طالبات وطلاب الثانوية العامة، فلا شكّ يشعرن ويشعرون بألمٍ عميق، فمن المعروف على المستوى الدولي أنّ التوجيهي مرحلةٌ فاصلةٌ بين المدرسة والجامعة، أي فصل القول للمستقبل لكلّ منهنّ ومنهم. وقد سمحت وزارة التربية والتعليم للذين سجّلوا لتقديم امتحان التوجيهي ممّن نزحوا للخارج، بأن يتقدّمن ويتقدموا لامتحانات شهادة التوجيهي في سفارة فلسطين في الدولة التي لجأوا إليها، والغالبية العظمى منهم موجودون في مصر.

كما أنّ أحد الحلول التي اجتهدت به وزارة التعليم، أنه بإمكان من يستطيع الدراسة من تلميذات وتلاميذ قطاع غزة التسجيل في بعض المدارس في الضفة الغربية -إن نجوا- ومتابعة الدراسة عبر الإنترنت -إن تواجد- وثمّ التقدّم للامتحانات النهائية عن بعد.

إحدى الصديقات سافرت بأولادها إلى مصر، وقالت لي أنّها سجلت الأطفال في مدارس في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وتلقّوا المتابعة الدراسيّة عن بُعد، وتقدّموا للامتحان عبر الإنترنت ومن المفروض أن يجري الاعتراف بنتيجة الامتحان رسميًا.



كذلك سمحت الجامعات في الضفة الغربية للطالبات والطلبة بالتسجيل للدراسة عن بُعد وسوف تُعتمد شهادات النجاح لهنّ ولهم رسميًا من وزارة التعليم العالي.

ربما تكون هذه حلولًا مؤقتةً مفيدةً لمن يستطيعون وتستطعن توفير اتصال الإنترنت أو أجهزة حاسوب، ولكن من لايمتلك هذه الإمكانيات لن يستفيد من هذه الفرص، بل سيُضطر كُلٌّ منهنّ ومنهم للانتظار كي ينتهي هذا العدوان البغيض وهنّ وهم على قيد الحياة كي يستأنفوا الدراسة دون قلقٍ على المستقبل أو خوفٍ من القدر المجهول.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار