الاحتلال يحرق سوق الحسبة وسط مدينة البيرة

رام الله - وطن: اندلع حريق كبير فجر اليوم في سوق الحسبة في مدينة البيرة.

وأطلقت قوات الاحتلال فجر اليوم خلال اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة نيرانها في منطقة سوق الخضار وسط مدينة البيرة، مما تسبب في اندلاع حريق كبير.وتواصل فرق الدفاع المدني محاولة إخماد النيران في المحلات التي اشتعلت فيها النيران.

وقال جهاز الدفاع المدني إن طواقمه من رام الله والقدس وأريحا تعمل على إخماد عدة حرائق اندلعت في عدد من المحال التجارية في سوق مدينة البيرة بسبب اعتداءات قوات الاحتلال فجر اليوم على السوق الرئيس في محافظة رام الله والبيرة.

وطالت النيران عشرات المحلات التجارية لبيع الخضراوات والفواكه، والمخازن.

وتقدر الخسائر بملايين الدولارات، حيث تعد الحسبة المصدر الأساسي للخضراوات والفواكه في محافظة رام الله والبيرة.

يتبع ..