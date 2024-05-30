الاحتلال يقتحم بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بيت أمر من منطقة "القطعة" باتجاه منطقة "الظهر" وحارة "بحر" وصولا إلى عدة أحياء من البلدة، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وأجرت عمليات تمشيط، ما أدى الى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوات راجلة من جيش الاحتلال مخيم العروب، وداهمت عددا من منازل المواطنين في حارة "طافش"، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.