الاحتلال يقتحم كفر قليل ويغلق حاجز بيت فوريك

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل، وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي سياق متصل، ذكرت أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت فوريك شرق نابلس، والبوابات على المدخل الشمالي لبلدة حوارة جنوب نابلس، وسط انتشار مكثف للمستعمرين في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت من اجراءاتها في محيط نابلس، مساء أمس الأربعاء، وأغلقت جميع الحواجز المحيطة بنابلس، ومنعت المركبات من الدخول والخروج من خلالها.

ومنعت قوات الاحتلال المركبات من الخروج من خلال مفترق قرية بورين جنوب نابلس، وأوقفت المركبات وفتشوها بشكل همجي، ومنعوها من الخروج من القرية.