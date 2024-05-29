شهداء بينهم مسعفان في قصف على رفح ومدينة غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين بينهم مسعفان، مساء اليوم الأربعاء، وأصيب مواطنون آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال على مدينتي غزة ورفح، وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طواقم الإنقاذ ومواطنين تمكنوامن انتشال عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الحتو قرب مدرسة الزهراء شرق مدينة غزة، في وقت ارتقى فيه 3 شهداء بقصف منزل في حي تل السلطان غرب رفح.

وأضافت أن مسعفين اثنين من طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتقيا نتيجة قصف الاحتلال سيارة إسعاف كانت متجهة لإخلاء شهداء وجرحى بمنطقة دوار أبو السعيد في حي تل السلطان غرب رفح.

هذا وقالت مصادر طبية إن 21 شهيدا ارتقوا منذ ساعات صباح اليوم نتيجة القصف المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال على مدينة رفح.