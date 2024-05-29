سوريا: استشهاد طفلة وإصابة 10 مدنيين في عدوان إسرائيلي استهدف مبنىً في بانياس

وطن: أكد مصدر عسكري سوري لوكالة "سانا"، استشهاد طفلة وإصابة 10 مدنيين بجروح، في عدوان جوي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة بانياس، في محافظة طرطوس غربي سوريا.

وأضاف المصدر أنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ، مساء اليوم الأربعاء، عدواناً جوياً مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في منطقة بانياس.

كما أوضح أنّ العدوان الإسرائيلي نُفّذ من جهة الأراضي اللبنانية.

بدورها، أكدت مصادر محلية، أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهدافٍ معادية في سماء مدينة حمص.

في 20 أيار/مايو الجاري، استشهد 4 أشخاص، في عدوانٍ إسرائيلي جنوبي مدينة حمص السورية، وفي التفاصيل فإنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ شاحنةً، عند أطراف مدينة القصير.