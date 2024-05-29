طوفان الأقصى" في اليوم الـ 237.. المقاومة تواصل تكبيد الاحتلال خسائر تزامناً مع القصف المستمر على القطاع

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 237 على التوالي، حربها التدميرية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي وجوي مكثف على الأحياء والمربعات السكنية المأهولة بالمدنيين.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها نفذوا عملية مركّبة باستدراج قوة إسرائيلية لكمين شرقي رفح وقتل 4 من أفرادها بعبوة رعدية وإصابة آخرين.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36 ألفا و171 شهيدا، و81 ألفا و420 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ237:

1:04|قصف اسرائيلي مدفعي يستهدف أطراف بلدة عيترون جنوبي لبنان

12:54|قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية.

12:40|الاحتلال يعلن رسميا ً مقتل جنديين إسرائيليين متأثرين بإصابتهما في عملية الدهس قرب نابلس

12:11|قوة من جيش الاحتلال تقتحم قرية مادما جنوب نابلس

12:05|قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من شارع القدس.

12:04|تحديث.. 4 شهداء ومصابون إثر غارة استهدفت منزلا لعائلة الحتو بشارع الوحدة بمدينة غزة