"سانا": الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان اسرائيلي في ريف حمص الشرقي

وطن: أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء اليوم الأربعاء بأن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان اسرائيلي في سماء ريف حمص الشرقي.

فيما أوضح مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" أن "الغارة الاسرائيلية استهدفت سيارات تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري بمنطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي".

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن "القوات الإسرائيلية نفذت عدوانا على بانياس بالتزامن مع العدوان على ريف حمص"، مؤكدة أن أحد الصواريخ الإسرائيلية سقط على منازل المدنيين متسببا بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.