القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة أمريكية في أجواء مأرب بصاروخ أرض جو

وطن: أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ قوات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط طائرة أميركية "MQ_9" أثناء تنفيذِها مهاماً عدائية في أجواء مأرب.

وأضاف العميد سريع في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ إسقاط الطائرة جرى بواسطة صاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وقال إنّ "عملية إسقاط الطائرة جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من النوع نفسه في أجواء محافظة البيضاء".

وقبل ساعات، أعلن سريع، تنفيذ القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيّر 6 عمليات، حيث استهداف 3 سفن في البحر الأحمر: "LAAX"، التي "أُصيبت بشكل مباشرة وتضرّرت بشكل كبير"، وسفينتي "Sealady"و "MOREA"، بعددٍ من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيّرة التي حقّقت إصابات مباشرة.

وبشأن العمليات في البحر العربي، قال سريع إنه تمّ استهداف سفينتي "ALBA" و"Maersk HARTFOFD" الأميركيتين، بعددٍ من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضاف أنّ العملية العسكرية السادسة، استهدفت سفينة "MINERVA ANTONIA" في البحر الأبيض المتوسط، بعدد من الصواريخ المجنّحة.

وقبل أيام، أفاد العميد سريع، بإسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ-9" في أجواء محافظة البيضاء، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وبذلك تكون القوات المسلحة اليمنية نجحت في إسقاط 6 طائرات من طراز "MQ-9"، خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، منذ إعلان اليمن تضامنه مع غزة.