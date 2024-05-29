حزب الله يستهدف موقع البغدادي بالصواريخ والمسيّرات

وطن: نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الأربعاء، عدّة عمليات ضد أهداف تابعة للاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلّة.

وأعلنت المقاومة شنّها هجوماً مركباً بالتتالي على موقع البغدادي، موضحةً أنّ الهجوم بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده ‏بالأسلحة الصاروخيّة، وتابعته بمسيّرات انقضاضيّة محمّلة بالقنابل، استهدفت غرفة عمليّات الموقع ‏والمراقبة.

وأكدت المقاومة أنّ الهجوم المركب أدى إلى إصابة الأهداف بدقة، وأحدث عدّة انفجارات وحرائق وحقق إصابات في صفوف جنود جيش الاحتلال.

كذلك، استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع الراهب العسكري التابع لجيش الاحتلال، بالأسلحة المناسبة التي أصابت أهدافها بشكل مباشر وأدت إلى تدمير تلك التجهيزات.

وأعلنت المقاومة استهدفها أيضاً انتشاراً ‏لجنود جيش الاحتلال في حرش شتولا، بالقذائف المدفعية.

وفجر اليوم، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشاهد عن الهجوم الناري المركّز ، الذي نُفّذ أمس، من مسافة قصيرة ضدّ موقع "راميا" التابع لجيش الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة.



وكان المحلّل لشؤون لبنان والمقاومة، عباس فنيش، قد كشف أنّ رمايات المقاومة في هذه العملية "كانت قريبة ما بين 100 و120 و150 متراً فقط"، مؤكداً أنّ هذا الأمر "كان متعمَّداً".

وأشار فنيش إلى أنّ "هناك أكثر من اختصاص عمل في الهجوم، الأمر الذي يعني أن مسافات الرمي في الهجوم كانت تتفاوت بين الإسناد البعيد والإسناد المتوسط والإسناد القريب".



المصدر: الميادين