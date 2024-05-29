الاحتلال يداهم بلدات وقرى في جنين

وطن: داهمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بلدتي عرابة وكفر راعي، وقريتي فحمة وجلبون، في محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت كفر راعي وداهمت منزل المواطن محمد صوالحة وفتشته واستجوبت ساكنيه، كما اقتحمت عرابة وفحمة، وشنت حملة تفتيش واسعة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلبون ونشرت فرقة راجلة، في وقت تواصل فيه الاستيلاء على منزل في القرية.

وقال رئيس المجلس القروي في جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال تواصل تضييق الخناق على المواطنين في القرية، من خلال حملة المداهمات الواسعة والمستمرة للمنازل، ومنع أصحاب الأراضي والدفيئات الزراعية من دخولها ومنع البناء، كما استولت على مغسلة للمركبات، ومنزل يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب، لليوم الـ35 على التوالي.