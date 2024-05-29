آيزنكوت: نتنياهو فشل في الأمن والاقتصاد... لو أجريت انتخابات في غزة لفازت حماس

رام الله - وطن: شن الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، هجوما حادا على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال مشاركته اليوم، الأربعاء، في مؤتمر نظمته للأمن والإستراتيجية نظمته كلية نتانيا.

وقال آيزنكوت إن نتنياهو يزرع "وهما كاذبا" عبر الشعارات التي يرددها بشأن الحرب على غزة، مشددا على أنه "فشل على صعيدي الأمن والاقتصاد".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن آيزنكوت قوله "من يقول إننا سنحل كتائب في رفح ثم نعيد المحتجزين يزرع الوهم"، مضيفا "نحتاج إلى 3 أو 5 سنوات لتحقيق الاستقرار وبعدها سنوات أخرى لتشكيل حكومة".

وتابع آيزنكوت قوله " ان حماس منظمة أيديولوجية ولو أجروا انتخابات في غزة اليوم فسوف يفوزون".

وأكد آيزنكوت " أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في استعادة الأمن" وان الانتصار المطلق مجرد شعار ونتنياهو فشل أمنيا واقتصاديا.

وتابع آيزنكوت "يجب أن نذهب إلى انتخابات في أسرع وقت"، مضيفا " التيار اليميني يمس أمن الدولة وأعتقد أنه يجب استبدال رئيس الحكومة".