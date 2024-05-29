القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 6 عمليات ضد سفن اسرائيلية وأمريكية في البحرين الأحمر والمتوسط

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ ستَّ عملياتٍ عسكريةٍ، بحسب ما أعلن العميد يحيى سريع في بيان مصور.

وأوضح العميد سريع، أن العمليات توزعت على الشكل التالي.

– 3 عملياتٍ عسكريةٍ في البحرِ الأحمرِ استهدفتْ الأولى سفينةَ (LAAX) وسفينةَ (MOREA) وسفينةَ (Sealady) بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ والبالستيةِ والطائراتِ المسيرةِ

– عمليتان (2) استهدفتا سفينتي ( ALBA) و(Maersk HARTFORD) الأمريكيتين في البحرِ العربيِّ بعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرة

– استهداف سفينةَ (MINERVA ANTONIA) في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحة

وأكد العميد سريع، أنه تمَّ استهدافُ كافةِ السُّفُنِ المذكورةِ لانتهاكِها قرارَ حظرِ الوصولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وقال سريع “إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وأمامَ استمرارِ الجرائمِ الإسرائيليةِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ لن تترددَ بعونِ اللهِ تعالى في استهدافِ كافةِ السُّفُنِ التي تتعاملُ مع الكيانِ الإسرائيليِّ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها وكما جاءَ في بياناتِها السابقة”.