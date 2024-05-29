GCL- International توصي باستمرار حصول البنك الإسلامي الفلسطيني على شهادة الجودة العالمية ISO 9001: 2015

وطن: أوصت شركة GCL- International باستمرار حصول البنك الإسلامي الفلسطيني على شهادة الجودة العالمية ISO 9001: 2015 وذلك بعد اجتياز البنك لجولة التدقيق التفقدية الثانية التي شملت عملياته المختلفة ودوائره وفروعه.

وجاءت توصية شركة GCL- International (جهة التدقيق الخارجية والحاصلة على الاعتماد العالمي (UKAS بعد اجتماعٍ عقد في مقر الإدارة العامة للبنك الإسلامي الفلسطيني في رام الله بحضور المدير العام د. عماد السعدي والإدارة التنفيذية للبنك ومدير عام شركة GCL-Palestine المهندسة شيرين السيد جرى خلاله مناقشة مخرجات جولة التدقيق ونتائجها وحجم التقدم الذي حققه البنك في مجال تطبيق معايير الجودة العالمية في عملياته وأعماله المختلفة.

وقال السعدي إن التوصية باستمرار حصول البنك على شهادة الجودة العالمية بعد الجولة التفقدية الثانية يأتي نتيجة ما جرى تحقيقه من إنجازات وتطوير مستمر في نظام إدارة الجودة المعمول به في البنك وهو ما أدى إلى الالتزام التام بكافة بنود المواصفة الدولية ISO 9001: 2015 ومبادئها، ما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للبنك بتلبية تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتنامية من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية المتطورة.

وأضاف السعدي: "هذه الإنجازات المستمرة رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة تأتي بفضل التخطيط المسبق والتوجيهات الدائمة من مجلس الإدارة واتباعه للممارسات الفضلى للحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي بالإضافة للجهود المميزة لموظفي البنك والإشراف الدائم من هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على التزام كافة أعمال البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".

من جانبها شكرت المهندسة شيرين السيد - قائد فريق التدقيق الخارجي - إدارة البنك الإسلامي والموظفين على التعاون والشفافية والدعم لإنجاح عملية التدقيق، حيث تمت تغطية التدقيق كما هو مخطط له. وعرضت السيد نتائج التدقيق وأهم نقاط التحسين والتطوير التي شملت زيادة الوعي والالتزام الجاد بمبادئ إدارة الجودة على كافة المستويات الإدارية في سياق الأوضاع الصعبة في فلسطين.

وعبرت السيد عن وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات أداء النظام إضافة الى أتمتة العديد من عمليات نظام إدارة الجودة في البنك بما فيها إدارة عمليات توثيق السياسات والإجراءات، وتحسين عمليات التدقيق الداخلي للجودة، وكذلك تناسق وربط أهداف الجودة بالتوجه الإستراتيجي من خلال عدة محاور إستراتيجية وبوجود خطط عمل ومؤشرات أداء لكل منها على كافة المستويات الإدارية وكونها مرتبطة بكافة الضوابط اللازمة والناتجة من تحليل المخاطر في البنك، مبينةً أن هذا التحسن جاء نتيجة كافة الجهود والالتزام من قبل الإدارة العليا للبنك ممثلة بالمدير العام وجميع المدراء من خلال المتابعة المستمرة والتحسين على كافة أجزاء النظام، وقدرة البنك على المواءمة بالأعمال بين الاستجابة للأزمة والمحافظة على استمرار جودة الأعمال والخدمات في البنك.

كما وأكدت السيد أن هذه الإنجازات النوعية في التطبيق المستمر والتحسين على الأداء في البنك الإسلامي الفلسطيني جزءٌ من ركائز الصمود للمؤسسات واستدامة الأعمال والتأثير الإيجابي في تعزيز ثقافة الجودة داخلياً ولدى جميع الأطراف ذات العلاقة في البنك.

يُذكَر أن البنك الإسلامي الفلسطيني حصل على شهادة الجودة العالمية ISO 9001: 2015 في العام 2022 وذلك بعد استيفائه لكافة المتطلبات الخاصة بها، كما أوصت شركة GCL- International باستمرار حصول البنك على الشهادة في العام 2023 وذلك بعد الجولة التفقدية الأولى التي شملت عمليات وفروع البنك.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع إستراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الإتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل، والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ويعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.

