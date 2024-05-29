كتائب القسام تؤكد مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال ومحاولة أسر جندي في كمين شرق رفح

وطن: أكدت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال وإصابة عدد آخر، في تفجير منزل مفخخ شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيانٍ لها إنّ مقاتليها نفذوا يوم أمس عملية مركبة بعد استدراج قوة لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق رفح وتفجير عبوة رعدية بها، ما أدى لمقتل أربعة من أفرادها وإصابة عدد آخر.

وأضافت أن مقاتليها، فور وصول قوات النجدة، تمكنوا من قنص جنديين من أفراد القوة، وحاولوا أسر أحد الجنود لكن الجيش قتله، مشيرةً إلى أنّ طائرة مروحية هبطت لنقل القتلى والمصابين خلال العملية.

واعلنت القسام عن سلسلة عمليات منذ صباح اليوم كان اخرها تفجير عبوة رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جنديًا وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة ملعب الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع، واستهداف عدد من الجنود الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد "TBG" في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

كما اعلنت القسام قنص جندي صهيوني في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع