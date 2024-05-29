جيش الاحتلال يحتجز أربعة طلاب من صرة غرب نابلس

وطن: احتجزت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أربعة طلاب من مدرسة صرة الثانوية للبنين غرب نابلس.

وأفاد مدير المدرسة عنان شحادة، بأن الطلبة ماجد محمد ماجد ربو، وعاصم زيدان توفيق غانم، ويعقوب محمود يعقوب غانم، ومعتصم علي الهندي وهم في الثانوية العامة غادروا المدرسة بعد الانتهاء من حصة دراسية تمهيدا للامتحانات، وعادوا مسرعين عقب لحظات إثر ملاحقة جيش الاحتلال لهم.

وأضاف أن مجموعة من جنود الاحتلال اقتحمت ساحة المدرسة واحتجزت طاقم الإدارة في غرفة واحدة، واعتقلت الطلاب بالقوة واعتدت عليهم أثناء الاعتقال، كما اعتدت بالضرب على أحد المعلمين بحجة تصوير عملية الاعتقال.

وأوضح شحادة، أن الاحتلال أفرج عن الطلاب الأربعة وأنهم في طريق العودة إلى منازلهم.



المصدر: "وفا"