الاكاديمية الدولية ترحب بمواقف جامعات أوروبية بمقاطعة جامعات ومراكز بحث "إسرائيلية"

رام الله – وطن: رحبت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي بالمواقف والمبادرات الإيجابية والمتقدمة للعديد من الجامعات الدولية التي تضامنت مع الحقوق الفلسطينية ورفضت سياسة الإبادة الجماعية وطالبت جامعاتها بالمقاطعة الاكاديمية بمقاطعة جامعات ومراكز بحث إسرائيلية عبر الاعتصامات والتظاهرات ومخيمات التضامن في سياق انتفاضة الجامعات التي شهدتها ساحات الجامعات أوروبية وامريكية وغيرها.

وأكدت الاكاديمية الدولية في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان ما أقدمت عليه جامعة خايين الاسبانية من موقف متقدم يقضي بوقف كافة اتفاقيات التعاون والشراكة مع كل الجامعات ومراكز البحث الاسرائيلية، بعد الفعاليات المكثفة والاعتصامات التي نظمت في حرم الجامعة خلال الشهر الماضي من قبل الطلبة، وان ذلك من شأنه ان يعزز أواصر العلاقات البحثية والاكاديمية مع فلسطين ويواجه المواقف والانتهاكات العنصرية والعدوانية التي تشارك بها جامعات ومراكز بحثية إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق أشارت الاكاديمية الدولية الى أن جامعة كوبنهاغن الدنماركية، أعلنت إنها "ستوقف الاستثمار في الشركات التي لها نشاط تجاري في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ويطالب طلبة الجامعة، بـقطع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل، وسحب استثماراتها من الشركات التي تعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الاكاديمية الدولية أن مجلس إدارة "جامعة غرناطة"، وفي جلسة غير عادية نهاية الأسبوع الماضي اتخذ قراراً ينصّ على إلغاء الاتفاقيات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات الإسرائيلية تصميماً من الجامعة على ممارسة الضغوط، من أجل وقف المجزرة، والإدانة الصارمة لانتهاكات حقوق الإنسان وذلك كجزء من مشاركة المجتمع الجامعي في الأنشطة والمشاريع المتعلّقة بتعزيز الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والسلام والإدماج، فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة، ونصّ القرار على أنّ جامعة غرناطة لن توقّع اتفاقيات جديدة، ولن تُشارك في مشاريع تعاون أكاديمي دولية جديدة مع الجامعات الإسرائيلية. وسيتم تكثيف العلاقات مع الجامعات الفلسطينية والتعاون مع المنظّمات غير الحكومية العاملة على الأرض لمساعدة واستضافة الطلّاب والباحثين والأساتذة الفلسطينيّين، ولن تشارك الجامعة في اتفاقيات مشاريع بحثية جديدة بالتعاون مع جامعات أو منظّمات أو مؤسّسات إسرائيلية.

وأكدت الاكاديمية الدولية أن إدارة جامعة "جونز هوبكنز" في ولاية ماريلاند الأميركية توصلت إلى اتفاق مع الطلاب لفض اعتصامهم مقابل قطع الروابط مع المؤسسات الإسرائيلية وذلك على غرار ما حدث في جامعات أخرى مثل "براون " و"نورث إيسترن" .

وذكرت الاكاديمية أن جامعة هلسنكي الفنلندية كنت قد اتخذت قراراً بتعليق اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات الإسرائيلية وكذلك كان مجلس إدارة جامعة برشلونة قد وافق مؤخرا على مقترح ينص على تعليق كافة اتفاقيات التعاون مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية.

ودعت الاكاديمية الدولية للمزيد من الخطوات والمواقف الاكاديمية الدولية لمقاطعة مؤسسات وجامعات ومراكز أبحاث الاحتلال الإسرائيلي لدورها في انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني ودعم جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين والمؤسسات الاكاديمية والجامعات واستهداف الأكاديميين الفلسطينيين.