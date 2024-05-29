استطلاع "إسرائيلي": الاستيطان تؤيده غالبية المستوطنين.. و62% منهم يريدونه في غزة

وطن: قال العميد في احتياط جيش الاحتلال، ومؤسس ومدير عام حركة "الأمنيين" في حكومة الاحتلال، أمير أفيفي، إنّ ما وصفها بـ"كارثة السابع من أكتوبر"، إضافةً إلى حرب غزة، تثيران أسئلةً مهمة فيما يخصّ الاستيطان في الضفة الغربية، والطريقة التي يُسهم فيها هذا الاستيطان في "أمن إسرائيل".

وأشار أفيفي إلى أنّه في مقياس حركة "الأمنيين" الأخير، الذي ركّز على الواقع الأمني الحالي، تقرّر فحص ما الذي يعتقده الجمهور "الإسرائيلي" في الاستيطان كجزءٍ من نسيج أمن "إسرائيل"، موضحاً أنّ الاستطلاع سأل بخصوص المناطق المحتلة في الجليل، والنقب، وفي الضفة الغربية، إضافة إلى قطاع غزة أيضاً.

ووفق النتائج، فإنّ 96% من المستطلعين المستوطنين يعتقدون أنه يجب تعزيز الاستيطان في النقب والجليل، و73% يعتقدون أنه يجب تعزيز الاستيطان في الضفة.

وفيما خصّ سؤال ما إذا كان "يجب استيطان المستوطنين في غزة بعد الحرب"، ردّ 62% من المُستطلعين المستوطنين بالإيجاب، معتبرين ذلك "يُعزّز أمن إسرائيل".

