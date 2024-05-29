تجدد قصف الاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان

وطن: تجدد قصف جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات شيحين، والجبين، ووادي حامول فيما تعرض موقع الجيش اللبناني عند أطراف بلدة علما الشعب لرشقات رشاشة أطلقها جيش الاحتلال من دون وقوع إصابات تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء جنوب لبنان.

وخلال الليلة الماضية، استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات الناقورة، وعلما الشعب، وطيرحرفا والضهيرة، كما أطلق الاحتلال القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية.

كما أطلق جيش الاحتلال القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة.