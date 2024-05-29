برهم يبحث مع نظيره المصري ترتيبات عقد امتحان "التوجيهي" لطلبة غزة

وطن: التقى وزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم، اليوم الثلاثاء، وزير التعليم في جمهورية مصر العربية د. رضا حجازي؛ لبحث قضايا تهم التعليم بين البلدين، خاصة ترتيبات عقد امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة الموجودين في مصر.

جاء ذلك بحضور سفير فلسطين لدي مصر دياب اللوح، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية في وزارة التربية الفلسطينية صادق الخضور، ووكيل وزارة التعليم المصرية علاء عطاوية، وعدد من المسؤولين.

وأكد الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار زيارة الوفد الحكومي إلى جمهورية مصر العربية لمتابعة عديد القضايا التي من شأنها معالجة تداعيات العدوان المتواصل على قطاع غزة، وبما يشمل قضايا قطاعي التعليم العام والعالي والبحث العلمي، مشيداً بالعلاقة القوية بين فلسطين ومصر والاهتمام بالتعليم ودعمه؛ خاصة في ظل ما واكب المشهد من تحديات جمة، واضعاً إياه في صورة التحديات التي تعترض المسيرة التعليمية في القدس، والأضرار التي لحقت بقطاع التعليم في غزة.

وأشار برهم إلى أن اللقاء تطرق لترتيبات عقد امتحان الثانوية للطلبة الموجودين في مصر والذين تجاوز عددهم 1024 طالباً/ة حتى الآن، ونقاش إمكانية افتتاح مراكز تعليمية في مصر لتدريس الطلبة المتواجدين هناك، والتأكيد على أهمية خطوة اعتماد معادلة شهادة "التوجيهي" للفروع جميعها وبما لا يقتصر على الفرعين العلمي والأدبي، مطالباً نظيره المصري إلحاق طلبة غزة بالمدارس المصرية بشكل مؤقت.

وبين أنه واستجابة لمناشدات أهالي الطلبة الموجودين في مصر؛ تم تفعيل رابط خاص من السفارة لتسجيل الطلبة الذين لم يسجلوا سابقاً في التعليم عن بُعد، مُشيداً بجهود مئات المعلمين/ات المتطوعين من الضفة سواء سابقاً أو ممن أبدوا استعداداً للتطوع في الصيف في المدارس الجديدة التي ستباشر جميعها بعد عيد الأضحى المبارك.

بدوره؛ أكد حجازي حرص مصر الدائم على دعم التعليم الفلسطيني لا سيما في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها وآثار العدوان على طلبة المدارس في غزة، مثمناً أواصر التعاون والعلاقة التاريخية بين البلدين وأهمية توفير كل المقومات التي تضمن عقد امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة الموجودين في الجمهورية المصرية.