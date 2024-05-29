جيش الاختلال يعترف بمقتل 3 جنود بتفجير مبنى شرق رفح

رام الله - وطن: اعترف جيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء بمقتل ل 3 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن العسكريين القتلى الثلاثة من كتيبة ناحال وقتلوا في انفجار عبوة ناسفة بمبنى في رفح، اضافة الى إصابة 5 آخرين ثلاثة منهم في حالة خطيرة .

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال ان قوة من الكتيبة "50" في لواء "الناحال" دخلت إلى مبنى في رفح بعد صاروخ مضاد للدروع منه اتجاه الآليات ولحظة دخولها تفجرت عبوة ناسفة مزروعة بداخله ما أدى لانهياره ومقتل 3 جنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

بينما قالت مصادر عبرية إن مجمل خسائر جيش الاحتلال البشرية يوم أمس في قطاع غزة بلغت 3 قتلى و12 جريحاً، وصفت جراح 7 منهم بالخطيرة.

وكانت كتائب القسام قد اعلنت في وقت سابق تمكن مقاتليها من تفجير منزل مفخخ بقوة من جيش الاحتلال.