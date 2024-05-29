"كهرباء القدس" ومحافظة بيت لحم تبحثان سبل تعزيز التعاون

وطن: استقبل محافظ بيت لحم اللواء محمد طه، المدير العام لشركة كهرباء محافظة القدس المهندس محمد زيدان اليوم الثلاثاء في مقر المحافظة وبحضور مدير مخابرات بيت لحم العميد أيمن أبو سنبل.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في إطار تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث أثنى المحافظ على الجهود التي تبذلها الشركة في الاستمرار بتقديم خدمة الكهرباء لكافة مشتركي المحافظة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، مؤكدا وضع كافة إمكانيات المؤسسة الرسمية لدعم جهود الشركة.

وأكد المهندس زيدان على أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الرسمية المختلفة وبما ينعكس ايجابًا على وصول الخدمة بأفضل الطرق للمواطنين، وضرورة تكاتف الجهود في محاربة محاولات التعدي على خطوط التيار الكهربائي في مختلف مناطق الامتياز.