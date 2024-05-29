تبقى أسبوع على إطلاق فعاليات منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2024

وطن: تنطلق الأسبوع المقبل فعاليات منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2024 في نسخته الثامنة، والذي سيعقد تحت شعار "الذكاء الاصطناعيّ (AI): وعود ثورية وواقع تمييزيّ". سيقام المنتدى افتراضيًا يومي الثلاثاء والأربعاء، 4 و5 من حزيران 2024، بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.

المنتدى، الذي ينظمه حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، يهدف هذا العام إلى وضع الحقوق الرقمية الفلسطينية على رأس الأولويات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ومناقشة أثر الذكاء الاصطناعيّ على واقع الحقوق الرقمية الفلسطينية، وتغلغله في مختلف مناحي الحياة وخصوصا في فترة الأزمات والحرب على غزة. تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع 50 مؤسسة شريكة، ويستضيف 70 متحدثًا/ة ومدربًا/ة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

سيجمع المنتدى أبرز النشطاء والناشطات والمدافعين/ات عن الحقوق الفلسطينية والخبراء والخبيرات في مجال الحقوق الرقمية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في السياق الفلسطيني، بمن فيهم سام غريغوري، المدير التنفيذي لمنظمة WITNESS التي تدعم المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والصحفيين/ات باستخدام الفيديو والتكنولوجيا، وأنتوني لوينستين، مؤلّف كتاب "مختبر فلسطين: كيف تُصدِّر إسرائيل تكنولوجيا الاحتلال حول العالم" وأحد أبرز الخبراء في كيفيّة استخدام دولة إسرائيل التقدّم التكنولوجيّ لتعزيز احتلالها الأراضي الفلسطينية، لا سيما خلال الحرب على غزة، ود. عبد الرزاق النتشة، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في فلسطين، وتِسلم أندالا أوبي (تيش سيدي)، عضو مجلس النواب في إسبانيا والمدافعة عن حقوق الإنسان والناطقة بأمور التحول الرقميّ والاقتصاد لحزب سومار والتي تقود حالياً فريقاً متخصصاً في البيانات الكبيرة، وإليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، ود. تيمنيت غبرو، المؤسِّسة والمديرة التنفيذية لمعهد أبحاث الذكاء الاصطناعي الموزع (DAIR).