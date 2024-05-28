طوفان الأقصى" في اليوم الـ 236.. شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بحق النازحين في مواصي رفح

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 236 على التوالي، حربها التدميرية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي وجوي مكثف على الأحياء والمربعات السكنية المأهولة بالمدنيين.

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة مروّعة جديدة بحق النازحين وقصفت خيامهم في منطقة المواصي الساحلية غرب رفح التي ادعى مسبقًا أنها "آمنة"، ما أسفر عن شهداء ومصابين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن المجزرة الجديدة في المواصي راح ضحيتها 21 شهيدا و64 إصابة منها 10 إصابات بالغة الخطورة.

وبيّنت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قد ارتفعت إلى 36 ألفًا و96 شهيدًا، بالإضافة لـ 81 ألفًا و136 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ236: