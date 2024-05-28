تمكين للتأمين وجوال الاتصالات الفلسطينية، يطوران اتفاقية الشراكة لتقديم خدمات مركز الاتصال الرقمي

وطن: طورت شركة تمكين للتأمين وشركة جوال الاتصالات الفلسطينية، اتفاقية الشراكة بينهما لتقديم خدمات مركز الاتصال الهادف لإدارة الاتصالات الواردة من المؤمن لهم للتبليغ عن الحوادث، بإضافة وتطوير خدمات جديدة، منها إدارة اتصالات خدمات العناية بالزبائن التي تتضمن طلبات الاشتراك الجديدة، وطلبات المتابعة ذات العلاقة بوثائق التأمين السارية كمتابعات إجراءات التعويض، بالإضافة الى خدمة ادارة اتصالات الدعم الفني لخدمات التأمين الرقمي المزمع اطلاقها قريباً، حيث تقدم هذه الخدمات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

ووقع الاتفاقية كل من محمد الريماوي مدير عام شركة تمكين للتأمين، وثائر أبو بكر مدير إدارة قطاع الأعمال في شركة جوال، بحضور كل من خلدون مفارجة مساعد المدير العام للتطوير ومحمود شخشير مدير دائرة الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة ممثلين عن شركة تمكين للتأمين.

وأكد بدوره محمد الريماوي على عمق الشراكة الاستراتيجية مع شركة جوال، وعلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز خدمات ما بعد البيع وسرعة الاستجابة لمتطلبات واستفسارات الجمهور والمؤمن لهم، بالإضافة إلى تحقيق رؤية الشركة الذكية، عبر تطوير خدمات مركز الاتصال الرقمي بما يتلاءم مع متطلبات الخدمات الرقمية المزمع إطلاقها قريباً، والتي ستتيح إصدار وثيقة التأمين رقمياً وتسديد القسط عبر قنوات الدفع الإلكترونية، بالإضافة لما تحققه من سرعة وسهولة تواصل الجمهور مع طواقم الشركة في الفروع والمكاتب والدوائر الفنية، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة وذلك عبر قناة موحدة من خلال الرقم المجاني 660#.

مضيفاً " ستتيح خدمات مركز الاتصال الرقمي التواصل الفوري مع الموظف المسؤول في الفروع والدوائر وفقاً لنوع المتابعة، وهذا من شأنه توفير تواصل مباشر وفوري، ما ينعكس على حصول المؤمن لهم على استجابة أسرع لمتطلباتهم واستفساراتهم، ويتيح للشركة ايضاً تعزيز ضبط جودة الخدمات المقدمة وتغذية راجعة دورية".

من جهته، عبّر ثائر أبو بكر عن سعادته بتعزيز الشراكة مع تمكين للتأمين، عبر تطوير نوعية الخدمات المقدمة على مدار السنوات السابقة التي وظفت جوال خلالها إمكانياتها التقنية والبشرية لتقديم خدمات إدارة الاتصالات على مدار الساعة، بالتزامن مع تقارير التغذية الراجعة المحوسبة والتي تتيح للشركة نظام شامل لإدارة العلاقة مع الزبائن وسهولة وسرعة التواصل مع المؤمن لهم.

مؤكداً، أن جوال ستحرص دائماً على تقديم خدمات الدعم والمساندة عالية الجودة لكافة قطاعات المجتمع، وتوفير مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحلول الذكية، لتلبية احتياجات السوق الفلسطيني بمعايير عالمية.