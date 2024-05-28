"إسرائيل" خسرت حربها على غزة واحتلال رفح لن يحقق أهداف الحرب

وطن: قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن "إسرائيل" خسرت حربها على غزة، وفشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، وهي القضاء على حماس وإعادة جميع الأسرى.

وأكدت الصحيفة اليوم الثلاثاء، أنّ احتلال مدينة رفح، التي تخفي عشرات الأنفاق الضخمة التي تستخدمها حماس لتهريب الأسلحة والذخيرة والصواريخ والمركبات، لن يحقق أهداف الحرب.

وتابعت: "يمكننا القول إنّ حماس انتصرت بالفعل في السابع من أكتوبر، عندما أحرج مقاتلوها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية واجتاحت قواعد عسكرية وقتلت العديد من الإسرائيليين، ثم عادوا إلى غزة ومعهم عشرات الأسرى".

وأضافت:"على الرغم من الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، غير أن حركة حماس لا تزال موجودة كقوة لا يمكن تجاهلها".

وأكملت" الأهم من ذلك كله أن حماس فازت بإعادة الفلسطينيين إلى الخريطة الدولية بعد سنوات من الإهمال، وجعلت "إسرائيل" منبوذة في العالم، وعرضت الخطة الأميركية الكبرى المتمثلة في تشكيل تحالف بين "إسرائيل" والدول العربية المعتدلة للخطر".

وتسائلت: "هل يعقل أن تستمر إسرائيل في الضغط من أجل تحقيق أهداف غير قابلة للتحقيق؟ أم ينبغي لها تغيير التروّي والعمل نحو شيء يمكن تحقيقه من خلال قيادة جديدة؟".

ورأت الصحيفة أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقع في فخّ مطالب العناصر الأكثر تطرفاً في حكومته، ويتخذون مواقف متشددة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارج ولا يريدون نهاية للحرب.".

وأكدت على أنه يتعين على قيادة حكومة الاحتلال الجديدة أن تتبنى خطة عمل عملية لإنقاذ أكبر قدر ممكن من حطام الحرب في غزة، وإعادة تأهيل صورة "إسرائيل" ومكانتها في العالم.