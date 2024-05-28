الاعلام العبري: حدثان صعبان في رفح.. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال احدهم مفقود

وطن: أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن وقوع حادثين صعبين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية، أن جنود الاحتلال الإسرائيلين دخلوا عيادة في رفح وانفجرت عبوة، وهناك 3 قتلى في صفوف القوات و4 جرحى بحالة صعبة.

فيما أشار موقع حدشوت بزمان العبري إلى وقوع حدثين صعبين في رفح ، وأفاد الموقع بمقتل 3 جنود في جيش الاحتلال وإصابة 10 آخرين 3 من بينهم في حالة خطيرة .

وبحسب الموقع " "يقدر ان هناك جندي مفقود، مشيرا إلى أن الحدثين وقعا في منزل مفخخ وتفجير نفق".

في المقابل أفاد موقع حدشوت حموت العبري،بمقتل 3 جنود على الأقل وإصابة 10 منهم 5 بجروح خطيرة في تفجير مبنى تحصنت به قوات في رفح وهناك جندي مفقود.

وأظهرت مقاطع فيديو، طائرات إسرائيلية تنقل قتلى وجرحى من جنود الاحتلال إلى مستشفيات بالداخل المحتل بعد استهدافهم من المقاومة بغزة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر عبرية، عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار منزل مفخخ في قطاع غزة.

كما أعلن رئيس بلدية اللد عن مقتل أحد سكان المدينة من الجنود في غزة اليوم دون إعلان رسمي من الجيش.