حسن نصر الله: مجزرة رفح تؤكد وحشية الاحتلال وغدره وخيانته

وطن: أكّد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، أنّ مجزرة رفح "أزالت كل مساحيق التجميل الكاذبة" التي كان الهدف منها تقديم جيش الاحتلال كـ"كيانٍ مؤدب".

وأشار نصر الله إنّ مذبحة رفح "تؤكّد وحشية العدو وغدره وخيانته"، مؤكّداً أنّنا "أمام عدو بلا قيم أو أخلاق يتجاوز النازيين".

كما شدّد على أهمية إدانة المجازر المروّعة، والتي ينبغي أن تكون سبباً قوياً يدفع العالم للضغط من أجل وقف العدوان على القطاع، مشيراً إلى أنّ مجزرة رفح المهولة "يجب أن توقظ كل الغافلين والساكتين في هذا العالم".



وبشأن الولايات المتحدة الأميركية، أكّد نصر الله أنّ نفاقها بخصوص رفح "كان له دورٌ كبير في الأسابيع الماضية"، لافتاً إلى أنّ "إسرائيل تتحدى إرادة العالم والمجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية، التي أمرت بوقف الهجوم على رفح".



وتوجّه إلى الدول المطبّعة مع الاحتلال قائلاً: "هل ستطبعون مع هؤلاء الغدارين الخونة الذين لا حدود لوحشيتهم؟"

وللغافلين والجاهلين والمنفصلين عن الواقع والمتنكرين للحقائق اليومية، أكّد نصر الله أنّ "أطفال وأمهات رفح يصرخن في آذانهم"، مشيراً إلى أنّ مجازر الاحتلال "يجب أن تكون عبرة لنا، ولمن يراهن على المجتمع الدولي والقوانين الدولية من أجل حماية لبنان".



وأضاف: "أنظروا إلى المجتمع الدولي وهو عاجز وضعيف ويكتفي بإصدار بيانات القلق والاستنكار".

إلى جانب ذلك، أكّد الأمين العام لحزب الله أنّ مجزرة رفح ومجمل ما يرتكبه العدو من حماقات "سيعجل في هزيمة الكيان وانهياره وزواله"، مشدّداً على أنه "لا مستقبل لهذا الكيان النازي في منطقتنا".



ويأتي خطاب نصر الله في وقتٍ يواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي والمسيّر العنيف على مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأكّدت مصادر صحفية أنّ جيش الاحتلال لم يكتفِ بقصفه العشوائي، مدفعياً وجوياً، بل شنّ سلسلة واسعة من الغارات على خيام النازحين شمالي غربي المدينة، ارتكب فيها مجزرة راح ضحيتها 50 فلسطينياً بين شهيد وجريح، معظهم من النساء والأطفال.



المصدر: الميادين