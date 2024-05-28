الجالية الفلسطينية تحتفل باعتراف ايرلندا بدولة فلسطين

وطن: خرج أبناء الجالية الفلسطينية امام مبنى الحكومة والبرلمان الايرلندي في العاصمة الايرلندية دبلن احتفالاً باعتراف ايرلندا بدولة فلسطين رسمياً هذا اليوم .

ولقد بدأت مراسم الاعتراف الرسمية منذ صباح هذا اليوم 28 مايو برفع علم دولة فلسطين على السارية الرئيسية امام مبنى البرلمان الايرلندي " لينستر هاوس ".

ولقد تم دعوة السفير الفلسطيني لدى ايرلندا الدكتورة جيلان وهبه عبدالمجيد لحضور جلسة الحكومة المتعلقة باقرار الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين وتغيير وضعها من رئيسة البعثة والممثلية الفلسطينية في ايرلندا الى سفير دولة فلسطين في ايرلندا .

من جانبه قام رئيس الجالية الفلسطينية في ايرلندا د بسام نصر بتقديم الشكر والعرفان للشعب الايرلندي الصديق والداعم لقضية فلسطين على هذا الموقف المتقدم والتاريخي للحكومة الايرلندية والذي نأمل ان يكون عاملاً محفزاً لدول اوروبية وعالمية اخرى لكي تعترف بدولة فلسطين . الامر الذي من شأنه الاسراع في ايقاف حرب الابادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفي مدينة القدس وكذلك يساعد بسرعة الاعتراف الكامل بدولة فلسطين على الحدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف .

هذا وقد تجمع ابناء الجالية وبمشاركة اعضاء السفارة الفلسطينية ومبعدي كنيسة المهد المناضلين جهاد جعارة ورامي الكامل والمناصرين من الاحزاب الايرلندية ومن لجان التضامن وبحضور السيناتورة فرنسيس بلاك المتزعمة لحركة مقاطعة المنتجات من المستوطنات الاسرائيلية ، ومختلف اطياف الشعب الايرلندي الصديق وبعض من ابناء الجاليات العربية والاسلامية المقيمة هنا احتفالاً بهذه المناسبة التاريخية .

وبالرغم من مشاعر الفرحة بهذا الانجاز وبالموقف الايرلندي السياسي المشرف فأن مشاعر الحزن والاسى لما يجري لاهلنا في غزة الحبيبة وفي سائر فلسطين قد كان له الاثر في الحد من عدد المشاركين بهذه الفعالية الهامة من جهة وعلى نوعية المظاهر الاحتفالية التي كان يسودها نوع من الهدوء واقتصرت على الكلمات التضامنية المساندة لشعبنا وقضيتنا من جهة اخرى.