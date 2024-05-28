حزب الله يشنّ هجوماً من مسافة قصيرة على موقع راميا

وطن: أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء استهدافه انتشاراً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

وفي بيان للحزب قال بأنّ هذا الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وقبل استهدافه موقع السماقة الإسرائيلي، نفّذت المقاومة اللبنانية هجوماً نارياً مركزاً من ‌‏مسافة قصيرة، بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة، استهدف موقع راميا وحاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده، محققةً فيه إصابات مباشرة.‏

وقالت مصادر صحفية بأن حزب الله نفذ 76 عملية عسكرية، بين 20 و26 الشهر الحالي، شملت إصابة 10 مراكز قيادة، و4 آليات عسكرية، و15 وحدة استيطانية.

يأتي ذلك بينما يواصل حزب الله تنفيذ عمليات نوعية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي وانتشاره عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، في سياق دعمه لقطاع غزة ومقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال المتكررة على القرى والبلدات الجنوبية في لبنان.