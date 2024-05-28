قيادي في المقاومة: حماس لم تتسلم حتى الآن أي مقترح من الوسطاء

وطن: كشف مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنّ حركة حماس "لم تتسلم حتى الآن أي مقترح من الوسطاء".

وأضاف المصدر أنّ حماس ترى أنّه "لا يمكن التفاوض بينما إسرائيل مصرّة على ارتكاب المجازر والمذابح في مختلف مناطق قطاع غزة".

يأتي ذلك بعد أن حاول الاحتلال الترويج أنّ العودة إلى المفاوضات قريبة، الأمر الذي نفته حركة حماس، مؤكدةً أنّ الاحتلال "يناور من أجل التغطية على أعماله الإجرامية"، و"هو غير جاد بشأن التوصل إلى صفقة".

وأكّدت المقاومة الفلسطينية في غزة أنّها لن تذهب إلى المفاوضات قبل وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، رداً على التعنّت والمراوغة اللذين تُمارسهما حكومة بنيامين نتنياهو، فيما يخصّ التوصل إلى صفقة.

وفي هذا السياق، أكّد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أنّ أسرى الاحتلال لدى المقاومة لن تتمّ استعادتهم إلا وفق شروط المقاومة، وفق الورقة التي قُدِّمت إلى الوسطاء.

وأكد رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس في الخارج، علي بركة، أنّ المقاومة "أبلغت الوسطاء أنّه يجب إعلان وقف دائم لإطلاق النار، بحيث لن يتم قبول أي طرح جديد لا يتضمّن ذلك".

وأضاف بركة أنّ "أي عرض جديد يجب أن يشمل محددات المقاومة، وهي وقف إطلاق النار وعودة النازحين وانسحاب قوات الاحتلال".