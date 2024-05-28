21 شهيدا في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بـ"مواصي" رفح

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة استهدفت نازحين في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة، وراح ضحيتها 21 شهيدًا وعدد من الجرحى، أغلبيتهم أطفال ونساء.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال شن غارات جرى خلالها إطلاق عدة صواريخ على الأقل، استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي برفح.

وكشفت مصادر في الدفاع المدني أن هناك أكثر من 21 شهيدا جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مواصي رفح، بينما قالت لجنة طوارئ رفح: إن الاحتلال ارتكب مجزرة حرب وإبادة جماعية جديدة استهدفت خيام النازحين في المناطق الآمنة بالمواصي.

وواصل جيش الاحتلال قصفه مستهدفا حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بينما أفادت مصادر صحية بوصول 4 شهداء من شمال النصيرات إلى مستشفى العودة، جراء القصف الإسرائيلي.

وتمركزت دبابات الاحتلال في دوار العودة وسط مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن آليات الاحتلال موجودة الآن وسط وجنوب غرب رفح.

واليوم الثلاثاء، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن حوالي مليون مدني نزحوا من المدينة بعد أوامر قوات الاحتلال بالإخلاء.

وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم، بخروج جميع المستشفيات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة عن الخدمة باستثناء مستشفى تل السلطان للولادة.

وأوضحت، أنه لم يتبق سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى.

ولفتت إلى أنه منذ بدء الهجوم على رفح، خرجت 6 مستشفيات عن الخدمة، في ظل استمرار وتوسع توغل جيش الاحتلال، واستهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36096، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 81136 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فيما أشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 46 شهيدا و110 إصابات، خلال الساعات الـ24 الماضية.