الإغاثة الزراعية ووزارة شؤون القدس تبحثان سبل النهوض بالقطاع الزراعي في محافظة القدس

وطن: بحث وزير شؤون القدس د.أشرف الأعور ووفد من الإغاثة الزراعية على رأسه المدير العام للمؤسسة أ. منجد أبو جيش سبل النهوض بالقطاع الزراعي في محافظة القدس في ظل الظروف السياسية الراهنة ، وذلك ضمن زيارة قام بها وفد الإغاثة الزراعية لمقر وزارة شؤون القدس في مدينة الرام .

وثمن وزير شؤون القدس د. أشرف الأعور دور الإغاثة الزراعية في خدمة أبناء شعبنا خصوصا في محافظة القدس والمناطق المصنفة (ج) والتي تعمل الإغاثة الزراعية من خلالها على تعزيز صمود المواطنين على أراضيهم عن طريق تنفيذ سلة من التدخلات المتعددة والتي من شأنها تعزيز ارتباط المواطنين بالأرض

ودعم صمودهم في مواجهة التضييقات الاحتلالية المتتالية .

وأكد الدكتور الأعور خلال اللقاء على أهمية التعاون بين وزارة شؤون القدس ومؤسسة الإغاثة الزراعية الفلسطينية في دعم وتعزيز القطاع الزراعي، الذي يعد ركيزة أساسية للمواطن الفلسطيني ،كما شدد على ضرورة توسيع نطاق المشاريع الزراعية وتطويرها بما يتناسب مع التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع.

وقدم أ. منجد أبو جيش عرضا تناول فيه أنشطة الإغاثة الزراعية وتدخلاتها لخدمة القطاع الزراعي في الضفة الغربية عموما وفي محافظة القدس على وجه الخصوص ، كما أشار أبو جيش للأنشطة والتدخلات التي تقوم بها المؤسسة في قطاع غزة استجابة للحاجات الإنسانية وخاصة بعد حرب الاحتلال على القطاع .

وأكد أبو جيش على اهتمام المؤسسة بالعمل في داخل مدينة القدس والمحافظة على اهمية التعاون مع الوزارة من أجل تنسيق الجهود وتسهيل العمل في التدخلات المستقبلية .

ويشار الى أن الإغاثة الزراعية تولي محافظة القدس اهتماما بالغا نظرا لخصوصيتها الوطنية والسياسية والدينية وتعمل بشكل مستمر على تنفيذ مشاريع وتدخلات وحملات فيها .