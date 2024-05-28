مستشفى العودة يتعرض لحصار مشدد منذ عشرة أيام مع وجود نقص حاد في المياه والغذاء والأدوية والوقود

وطن: أكد محمد صالحة القائم بأعمال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة شمالي قطاع غزة أن جيش الاحتلال يواصل حصاره المشدد على المستشفى لليوم العاشر على التوالي منذ بدء العدوان على مخيم جباليا.

وأفاد صالحة أنه "متواجد في المستشفى إلى جانب 14 آخرين من طواقم المستشفى الطبية"، مؤكداً أنهم "اخذوا على عاتقهم البقاء في المستشفى مع الجرحى والمرضى وعدم مغادرته وعدم ترك الجرحى والمرضى فيه دون رعاية".





وقال صالحة أن "المستشفى يعاني من أوضاع صعبة جداً ويوجد نقص حاد في الدواء والمستلزمات الطبية والوقود والمياه"، مشيرًا "أنهم يعانون في نقص حاد في الغذاء وأن المستشفى وما فيها معرضين للمجاعة بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات إلى المستشفى منذ سيطرته على المنطقة المحيطة بالمستشفى."



وأضاف صالحة أن "جيش الاحتلال يواصل إطلاق النار بشكل متكرر في محيط المستشفى وتسمع دوي انفجارات مرعبة في محيط المستشفى".



ودعا صالحة المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل وإدخال المستلزمات الطبية ومياه وغذاء إلى المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة والذي يتعرض لحصار منذ عشرة أيام.



