حماس تحذر من كارثة صحية وإنسانية في قطاع غزة

وطن: حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، من كارثة إنسانية وصحية متفاقمة في قطاع غزة؛ عقب استهداف جيش الاحتلال المستشفيات والمراكز الصحية، والذي تسبب بخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، تحت القصف والحصار المستمر، وحرب الإبادة الجماعية المستمرة والمتصاعدة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وبدورها، طالبت حركة حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف العدوان والاجتياح المتصاعد لمدينة رفح.

وناشدت حماس مجلس الأمن الدولي بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والأخلاقية أمام تجاهل الاحتلال قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر بوقف العدوان فوراً عن رفح.