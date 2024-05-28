المجلس الثقافي البريطاني يُعلن عن ست مشاريع ضمن برنامج الإستجابة والتمكين من خلال اللغة الإنجليزية في فلسطين

وطن: أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن إطلاق ستة مشاريع ضمن برنامج الإستجابة والتمكين من خلال اللغة الإنجليزية في فلسطين من أجل تعزيز الإستجابة لحاجة المجتعات المحلية والمساهمة في تمكين الشباب والبالغين من الوصول للتعليم الجيد للغة الإنجليزية.

وسيتم منح ما يزيد عن 100 ألف جنيه إسترليني للمشاريع المختلفة، والتي يتوقع استكمالها بحلول نهاية تشرين الأول المقبل. ومن خلال التعاون بين الشركاء المحليين والبريطانيين في العديد من المدن الفلسطينية سيتم العمل على توسيع نطاق الوصول لتعلم اللغة وإكساب المستفيدين بالقدرات والمهارات المتنوعة، إضافة إلى تنمية جوانب وتغطية فجوات والعمل على تمكين العديد من الفئات المجتمعية من خلال اللغة وتعزيز حجم الإستجابة والإستفادة.

وفي تعليقه، قال مدير المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين، مارتن دالتري: "نحن ملتزمون بتمكين الشباب الفلسطيني من خلال اللغة والتعليم. تُظهر هذه المشاريع أهمية اللغة في بناء القدرة والمهارة والتكيف مع المتغيرات. فكل مبادرة تركز على نقاط القوة الفريدة لشركائنا وتسلط الضوء على أهمية التعاون لتلبية احتياجات الشباب."

يشار إلى أن منح برنامج الإستجابة والتمكين من خلال اللغة ستحقق الوصول إلى العديد من المدن الفلسطينية، تشمل:

نوادي اللغة الإنجليزية المجتمعية: من خلال جمعية التعاون للتنمية المجتمعية في سلفيت سيتم العمل على تدريب خريجي اللغة الإنجليزية العاطلين عن العمل من أجل تأسيس ستة نوادٍ للغة الإنجليزية في شمال الضفة الغربية وقيادتها، بحيث يستفيد منها 300 فلسطيني، بمن فيهم الأطفال والمهنيون الشباب والأمهات.

الإنجليزية من أجل الهوية: من خلال ملتقى الشباب التراثي المقدسي سيتم الجمع بين دروس اللغة الإنجليزية والأنشطة التفاعلية مثل العلاج بالفن والموسيقى. يتوقع الوصول إلى 150 شاباً وشابة، بما في ذلك أطفال من ذوي الإعاقة في القدس.

التعلم للتربويين غير الرسميين وغير النظاميين في فلسطين: من خلال جامعة غلاسكو سيتم تقديم الدعم الأكاديمي والتطوير المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية وخريجيها في غزة، وسيعمل هذا المشروع على ربطهم بالأكاديميين المقيمين في المملكة المتحدة للحصول على الإرشاد وعقد ورش العمل.

قصص نجاح وتمكين: من خلال مكتبة سراج سيتم ترجمة ثلاث قصص فلسطينية إلى كتاب ثنائي اللغة، كما سيتم تدريب 30 معلماً للغة الإنجليزية على رواية القصص، ليتكلّل ذلك بعروض أداء خلال مهرجان مكتبة سراج الدولي لرواية القصص.

أصوات عبر العالم – حنين جاد الله: سيغطي هذا المشروع مواضيع الهوية والتعاطف من خلال ربط الشباب من بلدان متعددة بما في ذلك فلسطين وإنجلترا والبوسنة عبر رواية القصص الشخصية والمسرح عن بُعد.

أصوات نجاح وتمكين – جمعية مركز إبداع المعلم: سيعمل هذا المشروع على استخدام اللغة لتعزيز القدرة على الإستجابة والتماسك المجتمعي والمساءلة بين اليافعين الذين تترواح أعمارهم بين 15 و17 عاماً في المخيمات الصيفية، وسيتم تشجيعهم على مشاركة قصصهم الخاصة من خلال منافذ إبداعية مختلفة.