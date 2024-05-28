بنك الأردن وبنك فلسطين وبالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات يوقعان اتفاقية لتزويد مكاتب التحصيل التابعة لبنك الأردن والمتواجدة في دوائر السـير الفلسطينية بماكينات الدفع الإلكتروني POS

وطن: وقع بنك الأردن وبنك فلسطين، اتفاقية تعاون مشتركة لتزويد مكاتب بنـــك الأردن المتواجدة في دوائر السير بماكينات الدفـــع الإلكتروني (P.O.S)، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، وبهدف التسهيل على المواطنين دفع الرسوم المخصصة لوزارة المواصلات ودوائر السير عبر البطاقات البنكية وأنظمة الدفع الإلكترونية الحديثة.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين في رام الله، بحضور السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، والسيد سيف عيسى، المدير الإقليمي لبنك الأردن في فلسطين، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والمسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم بنك فلسطين بتزويد مكاتب التحصيل التابعة لبنـــك الأردن في دوائر السير التابعة لوزارة النقل والمواصلات في كافة محافظات الوطن بماكينات الدفـــع الإلكتروني (P.O.S)، إضافة إلى تدريب موظفي بنك الأردن على استخدام الماكينات، هذا إلى جانب توفير الدعم الفني اللازم خلال طيلة أيام وأوقات العمل.

من ناحيته، أكد السيد محمود الشوا، بأن الاتفاقية ستسهم في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني لدى فئات جديدة من المجتمع الفلسطيني، والتسهيل على المواطنين عبر توفير خدمات الدفع الإلكترونية الحديثة عبر البطاقات البلاستيكية البنكية أو الوسائل الإلكترونية الأخرى التي توفرها الماكينات بما يسهم في تخفيف استخدام وتداول النقد الذي يدفعه المواطن كرسوم نقداً.

من جانبه، وضح السيد سيف عيسى بأن هذه الاتفاقية تكرس حرص بنك الأردن على توفير وسائل دفع عصرية حديثة وسهلة للمواطنين لدفع الرسوم ذات الصلة بخدمات وزارة النقل والمواصلات والتي يتولى البنك تحصيلها من خلال مكاتبه المنتشرة في مديريات دوائر السير، حيث تشمل عدة خدمات مهمة مثل ترخيص السيارات أو تجديد الرخص الشخصية وغيرها من الرسوم الأخرى. مشيراً إلى أنها جاءت انسجاما مع استراتيجية بنك الأردن الهادفة إلى تعزيز ثقافة استخدام الخدمات الإلكترونية وتوفير الحلول المالية الشاملة عبر قنوات إلكترونية متطورة.

وأكد البنكان ان هذا التعاون بين المؤسستين والذي جاء برعاية ودعم من السادة سلطة النقد الفلسطينية سيعزز بشكل كبير من تنفيذ إستراتيجية تعزيز الدفع الالكتروني في فلسطين.

يشار إلى أن مكاتب التحصيل التابعة لبنك الأردن والتي تتضمنها الاتفاقية، تشمل جميع مكاتب التحصيل الواقعة في مكاتب دوائر السير في المحافظات المختلفة، وتعتبر هذه الخطوة واحدة من سلسلة تحديثات يجريها البنك لتطوير الخدمات الإلكترونية ونظم الدفع والتسهيل على المواطنين.