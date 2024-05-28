بنك الاسكان يقدم تبرعًا لمستشفى الهلال الأحمر في حلحول

وطن: إيمانا منا بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصحي في خدمة كافة المواطنين وخاصة في الظروف الحالية، قام بنك الاسكان بتقديم تبرعاً لمستشفى الهلال الأحمر في حلحول، وذلك على شكل أدوية ومستلزمات طبية، والتي بدورها ستخدم مئات المحتاجين للعلاج و سيساهم هذا التبرع في توفير بعض الأدوية الضرورية التي يحتاجها المستشفى.

ومن جانبه أكد السيد أسامة حرزالله المدير الإقليمي لبنك الاسكان أن المبادرات الصحية تأتي على رأس أولويات مساهمات البنك المجتمعية، وتقع ضمن مفهوم التنمية المستدامة والخدمات طويلة الامد، هذا وأكد على أهمية الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود في العمل الخيري والخدمة المجتمعية، مشيراً الى أن هذا التبرع يساهم وبشكل فاعل في الحد من معاناة المرضى ويعكس روح الانتماء الى وطننا الحبيب، ويظهر حرص البنك على تقديم مساهمات فاعلة تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم.



بدوره شكر مدير المستشفى الدكتور جهاد البدوي بنك الإسكان على دعمه ودوره الفاعل في العمل الخيري والخدمة المجتمعية، مثمنا هذا التبرع الذي يساهم في تقدم الخدمات الطبية بشكل أفضل.



ويأتي هذا التبرع تأكيداً على تواجد البنك المستمر كراع وداعم ومشارك في المساهمات الاجتماعية، ويؤكد دوره الفاعل لتعزيز رؤية تنموية ثابتة وواضحة تحمل في طياتها روح المسؤولية اتجاه المواطنين، وقد عكس البنك في هذه المساهمة صورة حضارية مشرقة في العمل الاجتماعي.