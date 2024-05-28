المقاومة تواصل تكبيد جيش الاحتلال خسائر كبيرة

وطن: تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة خسائر كبيرة، وذلك بتنفيذها عملياتٍ استهدفت جنوده وآلياته، خصوصاً شمالي القطاع، لليوم الـ 235 من ملحمة "طوفان الأقصى" المستمرة، وجيش الاحتلال يقرّ بإصاباتٍ في صفوف جنوده.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة "ميركافا" وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ودك تحشدات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال الشمالية.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب القسام مجاهديها وهم يدكون مباني يتحصن داخلها جنود الاحتلال، كما نادى أحد المجاهدين متوجهاً إلى جنود الاحتلال بالقول إنّ "جباليا حرام عليكم".



وعرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من حمم "الهاون" التي دكت بها آليات الاحتلال وجنوده في محور التقدم شرقي مخيم جباليا.



من جانبها، دكت كتائب المجاهدين قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم"، جنوب مدينة غزة، بصواريخ قصيرة المدى.



كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى أيضاً قصفها قوات الاحتلال المتمركزة على محور "نتساريم" برشقة صاروخية قصيرة المدى.

ويوم أمس، أعلنت كتائب القسام استهداف مجاهديها قوةً خاصة تابعة لجيش الاحتلال، تحصّنت داخل منزل، بصاروخ "107"، شرقي مدينة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من قصف حشدٍ لقوات الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرقي جباليا بقذائف الهاون، بالإضافة إلى الاستيلاء على طائرة مسيّرة استخبارية.

كما عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد عن استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال متحصنة في مبنى شرقي مخيم جباليا.

وأعلنت كتائب المجاهدين استهداف دبابة تابعة لجيش الاحتلال بقذيفة "RPG"، في محور تقدم مخيم جباليا، وأصابتها بصورة مباشرة، عارضةً مشاهد من العملية.

وقصفت كتائب المجاهدين، للمرة الثانية في يوم واحد، قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، بصواريخ قصيرة المدى.

يأتي ذلك في إطار استمرار العمليات العسكرية للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

من جهته، أقرّ جيش الاحتلال بإصابة 13 عسكرياً في صفوفه، معلناً أنّهم جُرحوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية



المصدر: الميادين