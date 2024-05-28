مديرية الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهداف طواقمنا 3 استهدافات في رفح

وطن: قالت المديرية العامة للدفاع المدني بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن طواقمها تعرضت لــ3 استهدافات من الاحتلال أثناء ممارسة عملها منذ منتصف ليلة الأمس في رفح.

وأكَّدت مديرية الدفاع المدني أن طائرات الكواد كابتر فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على الطواقم قرب دوار زعرب الساعة الواحد فجرًا، ثم استهدف قناصة الاحتلال الطواقم بإطلاق النار في منطقة محطة النجيلي غرب المدينة؛ مما تسبب في أضرار بمركبة الإسعاف.

بدورها، أضافت مديرية الدفاع المدني أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها على طواقم الدفاع المدني والإسعاف أثناء انتشال مصابين من عائلة أبو طه بالقرب من دوار زعرب.

وناشدت المديرية العامة المؤسسات الدولية ورئيس اللجنة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني بضرورة العمل على حماية طواقمنا والسماح بالتدخلات الإنسانية لنداءات الاستغاثة التي تصلنا من الأهالي.