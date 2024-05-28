الاحتلال يهدم مطبعة في بلدة العيسوية

وطن: هدمت جرافات الاحتلال بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مطبعة في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن جرافات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة فرق حرس الحدود، وشرعت في هدم المطبعة التي كان صاحبها يشرع بهدمها تجنبا لإجراءات الاحتلال.

وقال محمد عليان، إنه حصل على أمر هدم لمطبعته وقام بإخراج ما فيها، ولكن الاحتلال لم يمهله لهدمها ذاتيا بل قام باقتحام القرية وهدم المطبعة التي يعتاش منها هو وأبناؤه الأربعة.

وأضاف أن أمر الهدم المرسل من بلدية الاحتلال تضمّن غرامة مالية تتجاوز 48 ألف شيقل.