البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق "بطاقة الإيداع" لعملائه من الشركات والمنشآت الفردية

وطن: أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني بطاقته الجديدة "بطاقة الإيداع" الخاصة بعملائه من الشركات والمنشآت الفردية، والتي توفر لهم ميزة إيداع الشيكات والنقد بسهولة وبشكل آمن ومجاني من خلال شبكة الصرَّافات الآلية الخاصة بالبنك والمنتشرة في مختلف محافظات الوطن، ويمكن للعملاء الحصول عليها فور طلبها في فروع ومكاتب البنك.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إنه رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها شعبنا إلا أن استمرار العمل والإنجاز يشكل عاملاً مهماً من عوامل الصمود، مشيراً أن إطلاق هذه البطاقة يأتي تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي للبنك، موضحاً أن البنك يحرص على تعزيز خدماته الرقمية والحلول الإلكترونية التي يوفرها لعملائه من الأفراد والشركات لتمكينهم من التمتع بالخدمات المصرفية بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة.

وأضاف السعدي: "هذه البطاقة ستساعد عملاءنا من الشركات والمنشآت الفردية في تنفيذ عمليات إيداع الشيكات والإيداع النقدي بحيث تصبح أكثر سهولة ومتاحة على مدار الساعة من خلال صرافاتنا الآلية، وهي جزء من جهودنا لتقديم خدمات مصرفية متميزة لهذا القطاع بحيث تساعدهم على تطوير أعمالهم وتنميتها وبما ينعكس على دفع عجلة التنمية والبناء وتحريك الدورة الاقتصادية في فلسطين".

وأكد السعدي أن إنجازات البنك المتواصلة وإصداره للخدمات والمنتجات المتميزة بشكل دوري رغم كافة الظروف والتحديات لم يكن ليتحقق لولا توجيهات مجلس الإدارة والخطط الاستراتيجية المعدة مسبقاً والتنفيذ الكفؤ لها من قبل كافة المراتب الإدارية في البنك وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على امتثال كافة أعمال البنك لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً وأكثر من 100 صرافٍ آلي.

