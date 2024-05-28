جعفر أبولبده رئيساً لمجلس إدارة شركة بال ليس

وطن: انتخب مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي (بال ليس) جعفر أبولبده رئيساً له، خلفاً لعبدالله صابات.

ويتمتع أبولبده بمسيرة مهنية متميزة وخبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال الاستثمار والتحليل المالي، وهو متخصص في مجال هيكلة الصفقات والتقييم والتحليل المالي، ويشغل أبولبده منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التخطيط والاستثمار في شركة بيتي للاستثمار العقاري المطورة لمدينة روابي، كما يتولى عضوية العديد من مجالس إدارة الشركات، أهمها منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة نخيل فلسطين للاستثمار الزراعي، وعضوية شركة مدى العرب لخدمات الإنترنت، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية (EMBA) من جامعة نورث وسترن الأمريكية، وشهادة المحلل المالي المعتمد (CFA).

وفي تعليقه على انتخابه، قال أبولبده: "نحن نؤمن بقوة القطاع الخاص كمحرك للتنمية، ولذلك فإننا نعمل على تعزيز حضور بال ليس في السوق المحلية، من خلال تقديم برامج التأجير والتأجير التمويلي المبتكرة، والتي نسعى من خلالها إلى تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر التمويل المتنوعة، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".

وأعرب أبولبده عن شكره لمجلس الإدارة على منحه الثقة، مؤكداً انه سيسعى لتثبيت رؤية الشركة عبر العمل على تحقيق أفضل النتائج حالياً وفي المستقبل المنظور، وبما يعزز من حضور بال ليس كأولى الشركات الفلسطينية الرائدة في هذا القطاع الحيوي.

من الجدير بالذكر أن الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي (بال ليس) تأسست في عام 2006، وهي أول شركة فلسطينية متخصصة ومرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية للعمل في مجال التأجير التمويلي، وتتمتع بال ليس اليوم بمكانة بارزة كشركة التأجير الفلسطينية الأسرع نمواً والأوسع انتشاراً محلياً، حيث تحتل مركز الصدارة في قطاع التأجير التمويلي في فلسطين بأكبر حصة سوقية.

