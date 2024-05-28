الهلال الأحمر: إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارىء المتوقفة منذ 4 أشهر في مدينة غزة

وطن: أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارىء في مدينة غزة، المتوقفة منذ أربعة أشهر جراء استهداف الاحتلال لآخر مركبة تابعة لها.

وأوضحت، أن طواقمها تمكنت من إدخال 5 مركبات إسعاف من جنوب قطاع غزة إلى محافظة غزة، عبر تنسيق من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية OCHA.

وأشارت الجمعية إلى أنه منذ استشهاد طاقمها محمد زينو ويوسف المدهون خلال مهمتهم الإنسانية في انقاذ الطفلة هند رجب ذات الخمسة أعوام قبل أربعة أشهر لم يعد لها مركبات تعمل في مدينة غزة.

ولفتت إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر الطواقم الطبية، إذ استشهد منهم نحو 500 منذ بداية العدوان.

وتنص المادة (24) من اتفاقية جنيف الأولى على وجوب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية الذين يقومون بالبحث عن الجرحى، أو المرضى، أو جمعهم أو نقلهم أو علاجهم، في جميع الأحوال، إضافة إلى أن المادة 11 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تنص أيضا على ضرورة احترام وحماية وسائل النقل الطبية في جميع الأوقات، وعلى عدم تعرضها للهجوم.