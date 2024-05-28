شهداء وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال شمال قطاع غزة وغرب رفح

وطن: استشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال، على شمال قطاع غزة، ورفح.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين، وإصابة آخرين، بينهم طبيب.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال منطقة الإسكان الأبيض غرب رفح.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36050 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81026 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.