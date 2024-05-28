الاحتلال يعتقل الدكتور انس مهنا من رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الساعة 2 فجرا، استشاري امراض الباطنة والروماتيزم الدكتور انس مهنا (68عاما) من منزله في رام الله واقتياده لجهة غير معلومة.

وحملت نقابة الاطباء الاحتلال المسؤولية عن سلامة الدكتور انس مهنا حيث يعاني من عدد من المشاكل الصحية .

وطالبت المؤسسات الدولية والطبية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتهم والكشف عن الوضع الصحي للاسرى وزيارتهم والعمل على ضمان تقديم الرعاية الطبية للاسرى حيث يعتبر حق كفلته جميع الاتفاقيات الدولية.