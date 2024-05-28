الاحتلال يغلق المدخل الغربي للمغير شرق رام الله

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المدخل الغربي لقرية المغيّر شرق رام الله.

وأفاد عضو مجلس محلي "المغير" نعيم أبو مرزوق، بأن جيش الاحتلال نصب منذ ساعات الصباح الأولى حاجزا عسكريا على المدخل الغربي للقرية ومنع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج منها.

ولفت إلى أن الاحتلال يعرقل حركة المواطنين على هذا المدخل بشكل شبه يومي، إضافة إلى أنه المنفذ الوحيد لأهالي القرية بعد إغلاق المدخل الشرقي منذ أشهر.

وأشار أبو مرزوق إلى أن الاحتلال يشن حملة مداهمات ليلية للقرية، ويقتحم العديد من المنازل ويفتشها ويعبث بمحتوياتها.