الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار

وطن: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز بشكل ملحوظ؛ ما خلق أزمة مركبات للمواطنين خاصة المتوجهين إلى الأغوار الفلسطينية.

ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.