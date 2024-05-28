إسبانيا تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية

وطن: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اعترفت بدولة فلسطين في قرارٍ يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف من الأطراف.

وأكَّد سانشيز أن بلاده لن تعترف بأي تغيير لحدود عام 1967 دون اتفاق بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين، مضيفًا أن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين و"الإسرائيليين" تحقيق السلام بالمنطقة.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية الآن هي وضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة وفتح المعابر.